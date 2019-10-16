Футбол

Наша версияНаша версияЧерчесов прокомментировал слова Соловьева о футболистах-миллионерах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» после того, как национальная команда обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2020 года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Черчесов не согласился с заговорившим об игроках-миллионерах Соловьевым

Газета.Ru05:15

Станислав Черчесов: «Как удалось из миллионеров сделать настоящую команду? Это нормальные ребята, они любят свою страну»

Sportbox.RUвчера в 19:37

Черчесов пришел к Владимиру Соловьеву. Коротко о том, как плохо это было

Sports.ruвчера в 20:03

Станислав Черчесов: «Как удалось из миллионеров сделать настоящую команду? Это нормальные ребята, они любят свою страну»

Матч ТВвчера в 19:37

Главные новости утра. «Штутгарт» предлагал 10 миллионов за Шомуродова, Александер-Арнольд занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Бомбардир.ру04:59

Черчесов: миллионеры, не миллионеры – это не важно, это нормальные ребята

Чемпионатвчера в 19:06

Станислав Черчесов: «Ко всем игрокам относимся одинаково. Готов — вперед»

Спорт-Экспрессвчера в 18:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Общество

Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве

Газета.Ru 07:26
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.
Российская газета 07:18
Общество

Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Шоу-бизнес

Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал 14 октября в 11:25
Единоборства

Сен-Пьер заявил, что готов вернуться в ММА ради боя с Хабибом

Сен-Пьер в прошлом был чемпионом UFC в полусреднем весе, а Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе.
Спорт-Экспресс вчера в 16:53
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках не насанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Политика

МИД Украины придумал объяснение встрече Эрдогана с депутатами от Крыма

В МИД Украины попытались дать объяснение тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российской делегацией в Анкаре 12 октября пожал руки двум депутатам Госдумы от Крыма Наталье Поклонской и Руслану Бальбеку.
Известия вчера в 20:46
Общество

BBC включила Любовь Соболь в список 100 влиятельных женщин года

Snob.ru 06:57
Финансы

Минфин увидел в перекредитовании россиян признаки пирамиды

Перекредитование россиян является пирамидой, так как люди берут новые кредиты не только на сумму основного долга по старым займам, но и на накопленные проценты, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 08:11
Авто

В продажу в РФ вышел обновленный Lexus RX

Компания Lexus вывела на российский авторынок обновленную версию своего премиального кроссовера RX.
Daily-Motor.Ru 03:04
Музыка

На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Здоровье

Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5. Материнская смертность снизилась почти в пять раз, а младенческая — в 3,6 раза, отметила глава министерства.
РИА Новости 04:04
Здоровье

О чем предупреждает «ком в горле»

"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Политика

Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

RT на русском 07:51
Шоу-бизнес

В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы

Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Gazeta.SPb вчера в 05:50
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Происшествия

В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:55
Футбол

Роналду вдвое обошел Месси по заработку в Instagram

Российская газета 07:27
Общество

Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме

Российская газета 06:45
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Происшествия

Арестован подозреваемый в избиении до смерти биатлониста в Красноярске

Газета.Ru 01:29
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Общество

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Армия и оружие

Минобороны России показало карту расстановки сил в Сирии

Дождь вчера в 13:26
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 21:59
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Киберспорт

Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

CyberSport.ru 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное