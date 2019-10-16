Футбол
Наша версияЧерчесов прокомментировал слова Соловьева о футболистах-миллионерах
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» после того, как национальная команда обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2020 года.
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Станислав Черчесов: «Ко всем игрокам относимся одинаково. Готов — вперед»
Спорт-Экспрессвчера в 18:14
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Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК.
РБК 06:07
Игры
В мобильной Stellaris: Galaxy Command нашли концепт-арт из Halo 4
Позже пользователи Reddit нашли оригинальный концепт-арт, который нарисовал технический арт-директор студии 343 Industries Кенни «Louie500» Магнуссон для шестой миссии сюжетной кампании Halo 4. На оригинале также можно увидеть два корабля «Пеликан».
Игромания.ру 05:54
Энергетика
Германия выступила против идеи перестать инвестировать в добычу ископаемого топлива
Против инициативы ЕИБ выступила и Польша, которая явно не хочет столкнуться с окончательными «похоронами» своей угольной отрасли.
Военное обозрение 09:24
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Гаджеты
Google официально представил смартфоны Google Pixel 4 и 4 XL
Емкость аккумулятора новых смартфонов Google составит 2 800 и 3 700 мАч в Pixel 4 и Pixel 4 XL соответственно.
Ferra вчера в 11:16
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
RT на русском 09:37
Политика
Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
РБК 07:07
Происшествия
Суд вынес приговор виновному в ДТП на Московской
Напомним, что молодой человек признан виновным в ДТП на улице Московской, в результате которого 47-летняя Наталья Макарова влетела в троллейбус и погибла на месте.
ГТРК Саратов 09:16
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами
Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте.
ТАСС 06:33
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета вчера в 06:27
Общество
Росавиация разрешила авиакомпании S7 летать из Москвы в Кутаиси
На официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) размещен приказ от 15 октября текущего года, согласно которому авиакомпания «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines) получила допуск на перелеты из Москвы в Кутаиси.
Петербургский дневник 09:33
Авто
Honda показала первое изображение нового Jazz
Honda Jazz, известная на некоторых рынках под именем Fit, готовится к смене поколения.
Motor 04:43
Политика
Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков
Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
РБК 08:29
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Общество
Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдуме рекомендовано принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год.
News.ru 05:33
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Футбол
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском вчера в 14:07
Культура
В Бурятии ведущая «Орла и решки» расплакалась на приеме у ламы
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 23:09
Политика
В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ
В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53