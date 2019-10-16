Футбол

Наша версияНаша версияЧерчесов прокомментировал слова Соловьева о футболистах-миллионерах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» после того, как национальная команда обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2020 года.
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Черчесов не согласился с заговорившим об игроках-миллионерах Соловьевым

Газета.Ru05:15

Черчесов: миллионеры, не миллионеры – это не важно, это нормальные ребята

Чемпионатвчера в 19:06

Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева

Lenta.ru02:52

Станислав Черчесов: «Как удалось из миллионеров сделать настоящую команду? Это нормальные ребята, они любят свою страну»

Sportbox.RUвчера в 19:37

Станислав Черчесов: «Как удалось из миллионеров сделать настоящую команду? Это нормальные ребята, они любят свою страну»

Матч ТВвчера в 19:37

Главные новости утра. «Штутгарт» предлагал 10 миллионов за Шомуродова, Александер-Арнольд занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Бомбардир.ру04:59

Станислав Черчесов: «Ко всем игрокам относимся одинаково. Готов — вперед»

Спорт-Экспрессвчера в 18:14
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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Экономика

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК.
РБК 06:07
Игры

В мобильной Stellaris: Galaxy Command нашли концепт-арт из Halo 4

Позже пользователи Reddit нашли оригинальный концепт-арт, который нарисовал технический арт-директор студии 343 Industries Кенни «Louie500» Магнуссон для шестой миссии сюжетной кампании Halo 4. На оригинале также можно увидеть два корабля «Пеликан».
Игромания.ру 05:54
Спорт

Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство

Газета.Ru 08:55
Энергетика

Германия выступила против идеи перестать инвестировать в добычу ископаемого топлива

Против инициативы ЕИБ выступила и Польша, которая явно не хочет столкнуться с окончательными «похоронами» своей угольной отрасли.
Военное обозрение 09:24
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Гаджеты

Google официально представил смартфоны Google Pixel 4 и 4 XL

Емкость аккумулятора новых смартфонов Google составит 2 800 и 3 700 мАч в Pixel 4 и Pixel 4 XL соответственно.
Ferra вчера в 11:16
Здоровье

О чем предупреждает «ком в горле»

"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
Кино

Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
Экономика

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
RT на русском 09:37
Политика

Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
РБК 07:07
Происшествия

Суд вынес приговор виновному в ДТП на Московской

Напомним, что молодой человек признан виновным в ДТП на улице Московской, в результате которого 47-летняя Наталья Макарова влетела в троллейбус и погибла на месте.
ГТРК Саратов 09:16
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами

Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте.
ТАСС 06:33
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Происшествия

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета вчера в 06:27
Общество

Росавиация разрешила авиакомпании S7 летать из Москвы в Кутаиси

На официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) размещен приказ от 15 октября текущего года, согласно которому авиакомпания «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines) получила допуск на перелеты из Москвы в Кутаиси.
Петербургский дневник 09:33
Авто

Honda показала первое изображение нового Jazz

Honda Jazz, известная на некоторых рынках под именем Fit, готовится к смене поколения.
Motor 04:43
Политика

Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков

Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
РБК 08:29
Происшествия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Общество

Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдуме рекомендовано принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год.
News.ru 05:33
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Происшествия

Кировский омбудсмен взял под контроль дело о ДТП с «пьяным» мальчиком

РЕН ТВ 05:08
Футбол

Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском вчера в 14:07
Культура

В Бурятии ведущая «Орла и решки» расплакалась на приеме у ламы

Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 23:09
Политика

В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ

В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
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