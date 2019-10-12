Футбол

ЧемпионатЧемпионатЧерчесов прокомментировал состояние Фернандеса и Баринова

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром. Встреча состоится в воскресенье, 13 октября, на стадионе «ГСП» в Никосии.
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