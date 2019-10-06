Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСоболев вызван в сборную России вместо Смолова

Как и сообщал «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Об этом информирует официальный сайт РФС.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра, говорится
 в сообщении сборной в Twitter.
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