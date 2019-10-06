Футбол
Спорт-ЭкспрессСоболев вызван в сборную России вместо Смолова
Как и сообщал «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Об этом информирует официальный сайт РФС.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра, говорится в сообщении сборной в Twitter.РБКвчера в 09:37
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Общество
Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
РБК 08:50
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Армия и оружие
Трамп: вывод войск США из Сирии расстроил Россию и Китай
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.
News.ru 12:30
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Политика
Кремль прокомментировал задержание российской журналистки в Иране
Кремль негативно относится к задержанию в Иране журналистки Юлии Юзик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:38
Экономика
В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам
Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.
Регион 64 08:10
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК 12:44
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Политика
Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Газета.Ru 04:23
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Транспорт
Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города
Какие были сложности в стройке подходов Еще до обнаружения древнего города в 2016 году строительство железнодорожных подходов со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив не могли начать из-за того, что в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя не был указан госзаказчик, писал Forbes.
РБК 11:45
Происшествия
В МЧС рассказали о способах остановить агрессивную собаку
Политическая Экспертиза 04 октября в 22:17
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru 05 октября в 19:50
Политика
В США рассказали о контактах по смене руководства «Нафтогаза»
Ранее в понедельник, 7 октября, стало известно, что несколько американских бизнесменов, связанных с Республиканской партией США, весной этого года пытались добиться смены руководства «Нафтогаза».
Lenta.ru 12:35
Политика
МИД попрекнул США нераскрытым убийством президента Кеннеди
МИД России ответил американскому диппредставительству напоминанием о том, что Вашингтону до сих пор не удалось найти убийц президента Джона Кеннеди.
РБК 12:34
Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 04:44
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Футбол
Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»
Аркадий Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент может возглавить московское «Динамо».
RT на русском 11:54
Экономика
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года
К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.
Рифей-Пермь 01:42
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика
Трамп обвинил Пелоси в госизмене и призвал к ее импичменту
Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в государственной измене в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Страна Советов on-line 08:30
Происшествия
Пропавшая без вести в Петербурге в 2018 году школьница вернулась домой
В Санкт-Петербурге пропавшая 31 декабря 2018 года школьница сама вернулась домой, сообщается на сайте ГСУ СК России по городу.
РБК 09:44
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня 02:43
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
РИА Новости 05 октября в 21:55
Общество
Пермь вошла в рейтинг городов, где популярны проститутки
Pro Город Пермь 02:32