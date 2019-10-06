с чего всё началось

Как и сообщал «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Об этом информирует официальный сайт РФС.

Общество Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Армия и оружие Трамп: вывод войск США из Сирии расстроил Россию и Китай Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Политика Кремль прокомментировал задержание российской журналистки в Иране Кремль негативно относится к задержанию в Иране журналистки Юлии Юзик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.

Происшествия В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.

Общество Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».

Происшествия Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Политика Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.

Культура В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара» Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.

Транспорт Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города Какие были сложности в стройке подходов Еще до обнаружения древнего города в 2016 году строительство железнодорожных подходов со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив не могли начать из-за того, что в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя не был указан госзаказчик, писал Forbes.

Политика ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».

Политика В США рассказали о контактах по смене руководства «Нафтогаза» Ранее в понедельник, 7 октября, стало известно, что несколько американских бизнесменов, связанных с Республиканской партией США, весной этого года пытались добиться смены руководства «Нафтогаза».

Политика МИД попрекнул США нераскрытым убийством президента Кеннеди МИД России ответил американскому диппредставительству напоминанием о том, что Вашингтону до сих пор не удалось найти убийц президента Джона Кеннеди.

Армия и оружие В США придумали план сдерживания России в Черном море «Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Экономика Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.

Футбол Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо» Аркадий Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент может возглавить московское «Динамо».

Экономика Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.

Политика Путин повысил зарплату себе и Медведеву Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.

Политика Трамп обвинил Пелоси в госизмене и призвал к ее импичменту Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в государственной измене в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Происшествия Пропавшая без вести в Петербурге в 2018 году школьница вернулась домой В Санкт-Петербурге пропавшая 31 декабря 2018 года школьница сама вернулась домой, сообщается на сайте ГСУ СК России по городу.