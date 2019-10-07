Футбол
Sport.ruЧерчесов прокомментировал вызов в сборную Соболева
Станислав Черчесов, являющийся главным тренером сборной России, прокомментировал вызов в национальную команду нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра, говорится в сообщении сборной в Twitter.РБКвчера в 09:37
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