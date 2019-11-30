Футбол

Sport.ruSport.ruЧерчесов прокомментировал жеребьёвку Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020. Россия сыграет с Данией, Бельгией и Финляндией. Черчесов не готов дать ответ на вопрос повезло ли России, что ей попалась Финляндия вместо Уэльса.
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Главный тренер Финляндии: «У Черчесова сильная команда, которая здорово выглядела на чемпионате мира»

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