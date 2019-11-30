Не изучал ни первую, ни вторую команду. Понятно, что Уэльс в футбольном мире звучит более статусно, но финны достаточно легко квалифицировались, и у них многие футболисты играют за рубежом. Это говорит о том, что их надо системно изучить, чтобы быть готовыми.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020. Россия сыграет с Данией, Бельгией и Финляндией. Черчесов не готов дать ответ на вопрос повезло ли России, что ей попалась Финляндия вместо Уэльса.

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Происшествия Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.

Футбол Фанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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