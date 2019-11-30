Футбол

Sport.ruSport.ruЧерчесов прокомментировал жеребьёвку Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020. Россия сыграет с Данией, Бельгией и Финляндией. Черчесов не готов дать ответ на вопрос повезло ли России, что ей попалась Финляндия вместо Уэльса.
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Станислав Черчесов
Не изучал ни первую, ни вторую команду. Понятно, что Уэльс в футбольном мире звучит более статусно, но финны достаточно легко квалифицировались, и у них многие футболисты играют за рубежом. Это говорит о том, что их надо системно изучить, чтобы быть готовыми.
— Станислав Черчесов, футболистНевские Новости вчера в 19:53

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