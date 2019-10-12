Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧерчесов против лозунгов. Кудряшов посмеялся над шуткой про Азмуна

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Главный тренер Станислав Черчесов и защитник сборной России Федор Кудряшов пообщались с журналистами перед игрой с Кипром.
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