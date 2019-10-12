Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерчесов против лозунгов. Кудряшов посмеялся над шуткой про Азмуна
Главный тренер Станислав Черчесов и защитник сборной России Федор Кудряшов пообщались с журналистами перед игрой с Кипром.
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Армия и оружие
NI рассказал об уникальной российской подлодке «Пиранья»
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
Музыка
Сергей Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Футбол
«Зенит» интересуется хавбеком «Уфы» Карпом
Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп попал в сферу интереса «Зенита», сообщает prosport.ro.
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Армия и оружие
Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Теннис
Теннисист Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев проанализировал свой выход в финал турнира в Шанхае, передает ATPTour.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Религия
РПЦ назвала многоженство нарушением божественного закона
"Многоженство с нашей точки зрения является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова стала участницей шоу «Холостяк»
Милана Тюльпанова, которая в апреле развелась с экс-футболистом сборной России Александром Кержаковым стала участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Общество
Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы
По информации The Washington Post, в пруду округа Гвиннерт в штате Джорджия впервые была поймана змееголовая рыба.
Происшествия
AFP: в Буркина-Фасо при нападении на мечеть убиты 16 человек
Не менее 16 человек убиты в результате нападения на мечеть на севере Буркина-Фасо.
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Политика
Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Bloomberg пишет, что это может затруднить выход криптовалюты Libra на внутренний рынок.
Единоборства
Будущие соперники Уизерспун и Усик прошли процедуру взвешивания
Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября (мск) состоится долгожданный бой украинского боксера Александра Усика с американцев Чэз Уизерспуном.
Гаджеты
17 октября Huawei представит смартфон нового типа
Экономика
AliExpress открывает в России интернет-магазин электроники Molnia
Китайский онлайн-ретейлер AliExpress запускает интернет-магазин Molnia, который будет ориентирован на российских покупателей.
Авто
Минпромторг РФ: на автомобили Aurus собрано свыше 600 предзаказов
Дилеры российского бренда Aurus собрали свыше 600 предзаказов на автомобили марки.