Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧерчесов против лозунгов. Кудряшов посмеялся над шуткой про Азмуна

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Главный тренер Станислав Черчесов и защитник сборной России Федор Кудряшов пообщались с журналистами перед игрой с Кипром.
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Станислав Черчесов: лозунгами разбрасываться не будем

Вести.Ru07:37

Черчесов – Лайфу: Лозунгами мы не пользуемся. Нам нужна победа над Кипром!

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Черчесов против лозунгов. Кудряшов посмеялся над шуткой про Азмуна

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Кипр — Россия: последний барьер

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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
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Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

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Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

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Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
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Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
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В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
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Сергей Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»

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«Зенит» интересуется хавбеком «Уфы» Карпом

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп попал в сферу интереса «Зенита», сообщает prosport.ro.
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Футбол

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости вчера в 08:19
Армия и оружие

Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:22
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Теннисист Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев проанализировал свой выход в финал турнира в Шанхае, передает ATPTour.
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Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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"Многоженство с нашей точки зрения является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
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Не менее 16 человек убиты в результате нападения на мечеть на севере Буркина-Фасо.
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Политика

РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 11:46
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Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке

Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
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Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака

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Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Bloomberg пишет, что это может затруднить выход криптовалюты Libra на внутренний рынок.
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Будущие соперники Уизерспун и Усик прошли процедуру взвешивания

Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября (мск) состоится долгожданный бой украинского боксера Александра Усика с американцев Чэз Уизерспуном.
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17 октября Huawei представит смартфон нового типа

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AliExpress открывает в России интернет-магазин электроники Molnia

Китайский онлайн-ретейлер AliExpress запускает интернет-магазин Molnia, который будет ориентирован на российских покупателей.
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Минпромторг РФ: на автомобили Aurus собрано свыше 600 предзаказов

Дилеры российского бренда Aurus собрали свыше 600 предзаказов на автомобили марки.
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Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных

Газета.Ru 05:40
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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