Главный тренер Станислав Черчесов и защитник сборной России Федор Кудряшов пообщались с журналистами перед игрой с Кипром.

Черчесов против лозунгов. Кудряшов посмеялся над шуткой про Азмуна

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Политика Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Футбол «Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

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Религия РПЦ назвала многоженство нарушением божественного закона "Многоженство с нашей точки зрения является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Шоу-бизнес Бывшая жена Кержакова стала участницей шоу «Холостяк» Милана Тюльпанова, которая в апреле развелась с экс-футболистом сборной России Александром Кержаковым стала участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.

Общество Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы По информации The Washington Post, в пруду округа Гвиннерт в штате Джорджия впервые была поймана змееголовая рыба.

Политика РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).