По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.

с чего всё началось

Наставник сборной России Станислав Черчесов звонил экс-голкиперу команды Игорю Акинфееву и пытался уговорить его вернуться обратно, информирует «Бизнeс Onlinе». Однако, вратарь пока отказался. Но он может и изменить свое решение, утверждает издание.

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