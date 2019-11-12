Футбол
ProstoProSportЧерчесов пытается уговорить Акинфеева вернуться в сборную
Наставник сборной России Станислав Черчесов звонил экс-голкиперу команды Игорю Акинфееву и пытался уговорить его вернуться обратно, информирует «Бизнeс Onlinе». Однако, вратарь пока отказался. Но он может и изменить свое решение, утверждает издание.
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с чего всё началось
По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:20
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