Эту тему мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой.

Во время матча российские болельщики скандировали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы. Как сообщает ТАСС, Черчесов рассказал, что эта тема не обсуждалась с ними, поскольку он думал, что ничему уже не будет удивляться. По его словам, «надо уметь» приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана.

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбление Дзюбы в Сан-Марино

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