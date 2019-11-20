Футбол

Мойка78Мойка78Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбление Дзюбы в Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Во время матча российские болельщики скандировали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы. Как сообщает ТАСС, Черчесов рассказал, что эта тема не обсуждалась с ними, поскольку он думал, что ничему уже не будет удивляться. По его словам, «надо уметь» приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана.
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Комментировать369
Станислав Черчесов
Эту тему мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 20 ноября в 02:39

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