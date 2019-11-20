Футбол

РБКРБКЧерчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Читать в источнике
Комментировать122
Станислав Черчесов
Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить. Ставилась задача все время находиться ближе к воротам, не смещаться на фланги, завершать атаки.
— Станислав Черчесов, футболистРИАМО 01:05

Подробнее о событии

«Кто вы такие». Сборная России обратилась к болельщикам, оскорблявшим Дзюбу

Sportbox.RU00:42

«Кто вы такие». Сборная России обратилась к болельщикам, оскорблявшим Дзюбу

Матч ТВ00:42

Кузяев: «Не понимаю, почему болельщики оскорбляли Дзюбу. Он столько сделал для сборной России»

Sport24.ruвчера в 18:06

«Думал, ничему удивляться не буду, оказалось — есть чему». Реакция на оскорбления Дзюбы

Спорт-Экспресс01:50

Черчесов — об оскорблениях в адрес Дзюбы: у меня нет слов. Чьи это болельщики?

Чемпионатвчера в 18:44

Неприятное в Сан-Марино: Дзюбу посылали на ###, после игры он не пошел к болельщикам

Sports.ruвчера в 18:39

Сборная России: «На матче с Сан-Марино неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник»

Бомбардир.рувчера в 23:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Политика

Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Вести.Ru 01:51
Происшествия

На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
Российская газета 01:48
Хоккей

Кучеров получил травму в матче против «Сент-Луиса»

ProstoProSport вчера в 23:45
Общество

Госорганы прекратят принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году.
Газета.Ru 01:53
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Экономика

В России могут создать новый орган управления структурными реформами

Предполагается, что их проведением займётся правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы появится специальный орган — подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.
RT на русском 01:55
Общество

Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомости вчера в 16:18
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости вчера в 07:54
Экономика

СМИ: Михельсон попросил у Путина 20 миллиардов для камчатского терминала

Основной владелец ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон попросил президента РФ Владимира Путина найти 20 миллиардов рублей на создание инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа на Камчатке.
Кам 24 вчера в 23:32
Общество

Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ

Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 19:15
Наука

Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий

Группа американских экспертов создала формулу для перевода возраста собаки в человеческий.
Русская Планета вчера в 15:10
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня 18 ноября в 07:25
Общество

В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку

Советскую субмарину Б-427, которая долгие годы была туристическим объектом города Лонг-Бич на западном побережье США, приобрел анонимный покупатель.
ТК Звезда 01:30
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Чемпионат вчера в 19:58
Происшествия

Пилот объявил пассажирам о посадке в Москве вместо Киева

Вместо Киева, где приземлилось воздушное судно, он назвал Москву.
URA.Ru вчера в 20:11
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Общество

Среди россиян растет понимание важности свободы слова — «Левада-центр»

Среди жителей Москвы ценность свободы слова возросла сразу в два раза, в селах и малых городах — в полтора.
Snob.ru 01:19
Армия и оружие

В США признали, что проигрывают России в гонке вооружений в Арктике

Life.ru вчера в 19:30
Футбол

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес

Фадеев показал фото Глюкозы в начале карьеры

Продюсер Максим Фадеев опубликовал архивный снимок юной Натальи Чистяковой, ставшей известной певицей под псевдонимом Глюкоза.
Слово и Дело вчера в 03:55
Общество

Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

RT на русском вчера в 19:28
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru вчера в 06:46
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Происшествия

В Волгоградской области выявили браконьерский «НИИ»

Волгоградские полицейские и сотрудники Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Российская газета 00:50
Происшествия

Под Воронежем пьяный врач не смог сделать рентген ребенку

Российская газета 01:49
Общество

Суд Лондона разрешил экс-владельцу Внешпромбанка увеличить расходы

Высокий суд Лондона разрешил экс-владельцу обанкротившегося Внешпромбанка Георгию Беджамову увеличить свои ежемесячные расходы.
Ведомости вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News вчера в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное