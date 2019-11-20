Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbСтанислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов». Напомним, вчера, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной.
Читать в источнике
Комментировать347
Станислав Черчесов
У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском вчера в 10:27

Подробнее о событии

Медведев: «Все ждут от „Зенита“ европейской весны. Думаю, у нас все для этого есть»

Бомбардир.ру05:20

Рекордсмен «Амкара» предсказал Дзюбе «красочное фиаско»: «Лижет всем и вся, но его не пожалеют»

Sport24.ruвчера в 18:19

РФС хочет найти болельщиков, оскорблявших Дзюбу, и запретить им посещать матчи Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 12:03

Алаев — об оскорблениях фанатами Дзюбы: РФС не оставит это без последствий

Чемпионатвчера в 11:54

«Спросил, где тут бассейн, а мне ответили игроки сборной Сан-Марино». Приключения болельщика на самом неочевидном выезде

Sports.ru03:41

Роман Павлюченко: «Оскорблявшие Дзюбу – нелюди, Артем многое делает для страны»

Матч ТВвчера в 08:14

Их не пустят на Евро? Что ждет тех, кто оскорблял Дзюбу

Спорт-Экспрессвчера в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
Футбол

Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции

ФАН 06:02
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Вести.Ru 06:14
Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
РБК 04:35
Технологии

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp со своих смартфонов

Интерфакс 00:07
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского ПО

Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Коммерсантъ 06:18
Политика

ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Lenta.ru 03:29
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
Политика

Козак: Россия сделала все для урегулирования газового спора с Украиной

Россия предприняла все меры для решения газовых вопросов с Украиной. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
ТАСС 05:58
Шоу-бизнес

Изменившаяся Агузарова появилась на публике

Жанна Агузарова на концерте, посвящённом юбилею группы «Цветы» Стаса Намина, предстала перед зрителями в новом образе, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 14:32
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Футбол

Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
Нева Спорт 06:20
Экономика

«Газпром газораспределение» продаст 3,5% акций «Газпрома»

Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%.
ТАСС 00:36
Космос

Составлена первая карта крупнейшего спутника Сатурна

Московский Комсомолец 19 ноября в 06:00
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Piter.tv вчера в 12:37
Экономика

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:26
Общество

Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.
RT на русском 06:15
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
Общество

Екатеринбуржец отсудил у автосалона 130 тысяч рублей за CD с «оскорбительной» надписью

Житель Екатеринбурга, оформляя кредит на машину в автосалоне, купил страховку под названием «Помощь на дороге» за 48 тысяч рублей.
Екатеринбург Онлайн 05:00
Политика

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:11
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Kleo.ru вчера в 11:20
Автоспорт

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

Чтобы провести пит-стоп в невесомости, Red Bull Racing заручилась поддержкой «Роскосмоса» и привезла машину RB1 (сезона-2005) в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке.
Motorsport.com Россия 05:19
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал Макгрегора идиотом

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз оценил перспективы своего второго боя против ирландца Конора Макгрегора, заявив, что тот должен заслужить право на поединок, и назвав оппонента идиотом.
Газета.Ru 04:04
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Авто

Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4

Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Новые автомобили 19 ноября в 22:48
Происшествия

Источник химического запаха ищут в Купчино

В Петербурге жители Купчино пожаловались на едкий запах.
Цензуры.Нет 01:39
Происшествия

Магазин сети «Лента» на Обводном канале опять загорелся

Пожар в магазине на Обводном канале произошёл 10 ноября 2018 года.
78.ru 05:47
Экономика

ФНС увеличила поступление налогов в бюджет

Поступления от НДС за 10 месяцев достигли 3,5 триллиона рублей (рост на 16,7%), налога на прибыль - 4 триллиона рублей (13,5%), НДФЛ - 3,1 триллиона рублей (8,4%).
Российская газета 05:08
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное