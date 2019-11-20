Эту тему мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у него нет слов, чтобы отреагировать на оскорбления болельщиками форварда национальной команды Артема Дзюбы. Россияне в заключительном для себя матче отбора ЕВРО-2020 разгромили команду Сан-Марино (5:0), но Дзюба голов не забил.

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Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

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Общество «Магнит» открыл свой первый суперстор Второй по величине продуктовый ритейлер «Магнит» представил свой первый магазин в формате «суперстор».

Армия и оружие Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду проведет заседание коллегии ведомства, на котором будет обсуждаться формирование проекта государственного оборонного заказа, а также подготовку к юбилейному параду Дня Победы, передают в пресс-службе военного ведомства.

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Общество Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.

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Космос «Hubble» сфотографировал «спокойную» галактику в созвездии Центавра Космический телескоп «Hubble» получил снимок относительно тусклой небольшой спиральной галактики NGC 3749, проживающей на расстоянии примерно 135 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.