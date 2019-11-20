Эту тему мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у него нет слов, чтобы отреагировать на оскорбления болельщиками форварда национальной команды Артема Дзюбы. Россияне в заключительном для себя матче отбора ЕВРО-2020 разгромили команду Сан-Марино (5:0), но Дзюба голов не забил.

Общество В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.

Экономика Кудрин сообщил о росте госсектора в экономике России Доля государства в экономике России достигла 47-48%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 20 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет».

Происшествия Источник: в Петербурге проходят обыски по делу о контрактах «Водоканала» Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ущерб по которому оценивается в сумму 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Здоровье В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

Экономика В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.

Общество Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.

Наука Названа главная причина возникновения рака Ученые из американского университета Северной Каролины в городе Шарлотте выяснили главную причину возникновения рака.

Авто Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.

Политика Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

Армия и оружие Танки Северного флота Т-80БВМ напугали норвежских военных Как отмечают норвежские СМИ, модернизированные танки Т-80БВМ, которые совсем недавно поступили на вооружение российского Северного флота, полностью адаптированы к применению в условиях Арктики, а их силовые установки можно запустить даже в 40-градусный мороз.

Экономика Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.