Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruЧерчесов рассказал, как провел два месяца в самоизоляции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, как проводил время в период самоизоляции, обусловленной пандемией коронавируса.
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Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

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Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

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Газета.Ru вчера в 23:10
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Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур

Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет "Союз-2" и "Союз-5", рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в видео, опубликованном на сайте госкорпорации во вторник.
РИА Новости вчера в 18:05
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В Раде заявили, что Украина отдаляется от статуса космической державы

Депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко выступила с заявлением о том, что Украина отдаляется от статуса космической державы.
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Происшествия

Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана

В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
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«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
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Шоу-бизнес

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URA.Ru 31 мая в 06:24
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Общество

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Политика

Трамп позвал на саммит G7 Россию

Президент США Дональд Трамп решил расширить саммит "большой семерки" еще четырьмя странами, включая Россию.
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Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC

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Общество

Трамп прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне

Во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона.
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Политика

Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
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Общество

Транзит российского газа через Польшу возобновлён

К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани

Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
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Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
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Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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