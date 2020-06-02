Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, как проводил время в период самоизоляции, обусловленной пандемией коронавируса.

Черчесов рассказал, как провел два месяца в самоизоляции

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