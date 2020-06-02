Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruЧерчесов рассказал, как провел два месяца в самоизоляции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, как проводил время в период самоизоляции, обусловленной пандемией коронавируса.
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Станислав Черчесов: «Смотрел старую игру „Локомотива“ с „Лацио“. Нынешние поля тогда были бы как „Уэмбли“»

Спорт-Экспрессвчера в 23:55

Черчесов рассказал о своей жизни на самоизоляции

Газета.Ruвчера в 19:11

Черчесов рассказал, как провёл два месяца в самоизоляции

Metaratingsвчера в 17:58

Станислав Черчесов: смотришь передачи, а там 20 экспертов и 30 мнений

Чемпионатвчера в 17:34

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Гимнастка Яна Батыршина рассказала, как Станислав Черчесов спас её от голода

SM Newsвчера в 07:01
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Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Российская газета 31 мая в 13:48
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Здоровье

Ректор Сеченовского университета рассказал о неспецифических симптомах коронавируса

Согласно распоряжению правительства России, некоторые клиники Сеченовского университета были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
ТАСС 00:13
Здоровье

В Красноярске увеличивают количество коек для больных коронавирусом

Из-за несоблюдения жителями режима самоизоляции, в Красноярске растет количество заболевших коронавирусом.
ТВ-Енисей 00:07
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
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Общество

Фыркал и пыхтел: астронавт Бенкен описал полет на Crew Dragon

Астронавт NASA Боб Бенкен после прибытия на Международную космическую станцию (МКС) поделился своими ощущениями при первом пилотируемом полете Crew Dragon.
РЕН ТВ 31 мая в 16:33
Политика

Путин утвердил 1 июля как дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин утвердил 1 июля как дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
ТК Звезда вчера в 09:47
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии

Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.
РБК 00:12
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Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

В главных ролях снялись Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм уже получил четыре премии «Золотой орел».
Evo-rus.com вчера в 13:48
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Политика

Украина не намерена помогать России решать вопросы водоснабжения Крыма

Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 16:27
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Происшествия

В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой

Газета.Ru вчера в 13:04
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Финансы

Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют

Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют.
Lenta.ru вчера в 23:46
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
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Политика

Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США

Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств.
Политика Сегодня вчера в 20:28
Общество

Итальянский врач заявил о снижении активности коронавируса в стране

Главный врач миланской больницы Сан-Рафаэле Альберто Зангрильо заявил, что активность коронавируса в целом по Италии заметно снижается.
Gazeta.SPb вчера в 18:17
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Чтобы влезть в летнюю одежду: 7 простых упражнений для тех, кому лень заниматься спортом

НГС.Кемерово вчера в 22:00
Космос

NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце

Газета.Ru вчера в 16:29
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Общество

В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС вчера в 16:18
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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском вчера в 11:50
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Гаджеты

В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT

На сайте французского интернет-магазина Materiel.net появились цены новых процессоров американской компании AMD серии Ryzen 3000XT.
Live24 вчера в 05:18
5
Здоровье

Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники

Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:24
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Общество

Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за год

Накануне на официальном портале Екатеринбургской Гордумы появились открытые данные о доходах всех депутатов о главы города Александра Высокинского за 2019 год.
КП - Екатеринбург вчера в 23:34
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Футбол

Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

«Локомотив» всегда был на лидирующих позициях под руководством Сёмина, а без него клуб превращался в середняка.
ГЛАС.RU вчера в 21:30
Энергетика

Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
РИА Новости вчера в 15:22
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Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
31
Армия и оружие

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
Военное дело вчера в 05:25
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Общество

Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки

Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:35
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Единоборства

Отказ Джона Джонса от титула UFC может отразиться на Стипе Миочиче

FightTime.ru вчера в 04:19
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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