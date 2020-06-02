Коронавирус
MetaratingsЧерчесов рассказал, как провёл два месяца в самоизоляции
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в каких условиях он оказался на карантине.
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Станислав Черчесов: «Смотрел старую игру „Локомотива“ с „Лацио“. Нынешние поля тогда были бы как „Уэмбли“»
Спорт-Экспрессвчера в 23:55
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Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
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Аустрия - Адмира Ваккер: прогноз Игоря Митина 2 июня 2020
Аустрия чуть выше располагается в таблице, но всего на три очка опережает своего сегодняшнего соперника.
Ставка TV вчера в 20:48
Экономика
Впервые с февраля курс биткоина поднялся выше $10 300
Цена биткоина поднялась до $10 380, но не смогла обновить максимум в $10 500, установленный в середине февраля.
РБК 00:05
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час
РЕН ТВ вчера в 16:18
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Ранее ГИБДД могла присваивать транспортным средствам только номера, начинающиеся с «1» или «7». Однако теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям.
Lenta.ru вчера в 21:39
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Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 31 мая в 05:19
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Авто
BMW отзывает в России 76 автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает в России седаны 5-Series (G30) и 7-Series (G11).
Автоновости дня вчера в 06:01
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 10:20
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Metaratings вчера в 10:20
Гаджеты
Приложение для удаления китайских программ со смартфона стало хитом
Приложение для удаления китайских программ с личного смартфона стало хитом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
Общество
Еще 6 тыс. 30 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Агентство Москва 02:14
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 06:28
Политика
Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) и попросил наказать власти США за бесчинства и противоправные действия.
Газета.Ru вчера в 20:57
Интернет
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
Lenta.ru вчера в 13:51
Здоровье
Стало известно о трех новых правилах измерения температуры
Профессор Чжан Вэньхун из Шанхая назвал правила измерения температуры, без соблюдения которых она может казаться повышенной.
Gazeta.SPb 02:17
Киберспорт
Состоялся релиз тактического шутера Valorant в России
Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.
REGNUM 02:39
Космос
Crew Dragon пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался в воскресенье к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 31 мая в 10:45
Музыка
Первый канал объявил кастинг на новый сезон шоу «Голос»
Всего через месяц, 1 июля, на Первом канале стартуют кастинги новых сезонов проектов «Голос» и «Голос 60+».
OvideO.ru вчера в 12:42
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
По словам Мурашко, министерство ищет медицинскую технологию, которая позволит «управлять ситуацией», и при ее получении жизнь в стране вернется в привычное русло.
Lenta.ru 03:18
Авто
Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети
Уникальность дизайна Innotruck состоит в одноместной кабине водителя, которая больше напоминает кабину истребителя.
Car.ru 03:25
Фигурное катание
Загитова подтвердила дату возвращения на лед
Загитова присоединится к сборной России и возобновит тренировки на льду 2 июня.
Metaratings вчера в 12:37
Экономика
В июне цены на аренду жилья могут повыситься
По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала.
Российская газета вчера в 04:01
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
Космос
Ранняя Вселенная вращалась, заявили астрономы
Ин-спейс.ру вчера в 11:15