Коронавирус

MetaratingsMetaratingsЧерчесов рассказал, как провёл два месяца в самоизоляции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в каких условиях он оказался на карантине.
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Станислав Черчесов: смотришь передачи, а там 20 экспертов и 30 мнений

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Черчесов рассказал, как провёл два месяца в самоизоляции

Metaratingsвчера в 17:58

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Спорт-Экспрессвчера в 23:55

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Sport24.ruвчера в 17:32
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
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В Нью-Йорке ввели комендантский час

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Общество

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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
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Авто

BMW отзывает в России 76 автомобилей

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Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Гаджеты

Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 10:20
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СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»

Metaratings вчера в 10:20
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Приложение для удаления китайских программ с личного смартфона стало хитом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Еще 6 тыс. 30 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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Политика

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) и попросил наказать власти США за бесчинства и противоправные действия.
Газета.Ru вчера в 20:57
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Интернет

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
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Здоровье

Стало известно о трех новых правилах измерения температуры

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Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.
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Космос

Crew Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался в воскресенье к Международной космической станции (МКС).
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Первый канал объявил кастинг на новый сезон шоу «Голос»

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В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни

По словам Мурашко, министерство ищет медицинскую технологию, которая позволит «управлять ситуацией», и при ее получении жизнь в стране вернется в привычное русло.
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Уникальность дизайна Innotruck состоит в одноместной кабине водителя, которая больше напоминает кабину истребителя.
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Станислав Черчесов
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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