Коронавирус
MetaratingsЧерчесов рассказал, как провёл два месяца в самоизоляции
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в каких условиях он оказался на карантине.
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Станислав Черчесов: «Смотрел старую игру „Локомотива“ с „Лацио“. Нынешние поля тогда были бы как „Уэмбли“»
Спорт-Экспрессвчера в 23:55
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Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
Хоккей
Мессье рассказал, что делает Панарина суперзвездой
Бывший игрок "Нью-Йорк Рейнджерс" Марк Мессье впечатлен игрой российского хоккеиста Артемия Панарина.
РИА Новости 04:04
Армия и оружие
Боевые вертолёты над Вашингтоном, в город введены десантники и 1-я пехотная дивизия
Дональд Трамп пришёл в ярость: он ругает губернаторов, угрожает жесткими мерами и вводит войска на улицы американских городов.
Военное обозрение 03:40
Киберспорт
Состоялся релиз Valorant в Европе и СНГ
Riot Games официально выпустила игру Valorant в Европе и СНГ. Теперь игра доступна бесплатно всем желающим.
Bookmaker-ratings.ru 03:08
Общество
В водохранилищах Крыма заканчивается вода
Вести Крым 03:26
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Здоровье
От коронавируса скончались уже 111 нижегородцев
За весь период в Нижегородской области подтверждено 10 503 случаев COVID-19. Количество умерших достигло 111 человек, выздоровевших – 3980.
Правда ПФО 04:18
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:10
Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-серии
В интернет попали изображения нового купе BMW 4-серии, презентация которого состоится только завтра, во вторник.
Car.ru 31 мая в 23:42
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг
Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассказала о попытках надеть свой купальник из 90-х
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон хранит купальник, в котором снималась в популярном телесериале "Спасатели Малибу" в 1990-х годах.
РЕН ТВ вчера в 01:08
Футбол
Бывший начальник ЦСКА получил работу в «Велесе»
Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичный пост в столичном клубе «Велес».
Матч ТВ 04:25
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Футбол
«Челси» предлагает ввести 9 замен в АПЛ
«Челси» выступил с идеей о введении девяти замен в сезоне Премьер-лиги, сообщает The Telegraph.
Sports.ru 04:39
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Российская газета 04:50
Здоровье
253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
Фигурное катание
Алина Загитова рассказала, чем занималась на карантине
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала, как проводила время на самоизоляции.
Вестник Кавказа 04:31
Культура
Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад вчера в 10:11
Происшествия
Два человека пострадали в результате перестрелки на рынке в Одессе
Неизвестные устроили стрельбу на промтоварном рынке в украинском городе Одесса. В результате инцидента двое человек получили ранения.
iReactor 04:52
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Авто
В США десятки электромобилей выбросили на свалку
Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
Тарантас Ньюс 01:37
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Политика
ЦИК назвала оптимальную дату для голосования по Конституции
Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию.
Профиль вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Здоровье
Коэффициент распространения COVID-19 в России продолжает расти
По данным оперштаба, во вторник в Москве зафиксировано 2 286 новых случаев COVID-19 за сутки, умер 71 человек и 6 030 выздоровели.
Вести.Ru 03:59
Политика
Народный артист Миронов раскритиковал Галкина из-за пародии на Собянина
Народный артист России Евгений Миронов признался, что никак не может уснуть после того, как посмотрел пародию шоумена Максима Галкина на Сергея Собянина и Владимира Путина.
Znak.com 05:00