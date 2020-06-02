Коронавирус

MetaratingsMetaratingsЧерчесов рассказал, как провёл два месяца в самоизоляции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в каких условиях он оказался на карантине.
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Станислав Черчесов: «Смотрел старую игру „Локомотива“ с „Лацио“. Нынешние поля тогда были бы как „Уэмбли“»

Спорт-Экспрессвчера в 23:55

Черчесов рассказал о своей жизни на самоизоляции

Газета.Ruвчера в 19:11

Черчесов рассказал, как провёл два месяца в самоизоляции

Metaratingsвчера в 17:58

Станислав Черчесов: смотришь передачи, а там 20 экспертов и 30 мнений

Чемпионатвчера в 17:34

Черчесов рассказал, как провел два месяца в самоизоляции

Sport24.ruвчера в 17:32
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
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Общество

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
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Хоккей

Мессье рассказал, что делает Панарина суперзвездой

Бывший игрок "Нью-Йорк Рейнджерс" Марк Мессье впечатлен игрой российского хоккеиста Артемия Панарина.
РИА Новости 04:04
Армия и оружие

Боевые вертолёты над Вашингтоном, в город введены десантники и 1-я пехотная дивизия

Дональд Трамп пришёл в ярость: он ругает губернаторов, угрожает жесткими мерами и вводит войска на улицы американских городов.
Военное обозрение 03:40
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Киберспорт

Состоялся релиз Valorant в Европе и СНГ

Riot Games официально выпустила игру Valorant в Европе и СНГ. Теперь игра доступна бесплатно всем желающим.
Bookmaker-ratings.ru 03:08
Общество

В водохранилищах Крыма заканчивается вода

Вести Крым 03:26
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Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
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Здоровье

От коронавируса скончались уже 111 нижегородцев

За весь период в Нижегородской области подтверждено 10 503 случаев COVID-19. Количество умерших достигло 111 человек, выздоровевших – 3980.
Правда ПФО 04:18
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Здоровье

727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье

727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:10
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Авто

До премьеры раскрыли внешность BMW 4-серии

В интернет попали изображения нового купе BMW 4-серии, презентация которого состоится только завтра, во вторник.
Car.ru 31 мая в 23:42
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Шоу-бизнес

Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг

Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
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Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассказала о попытках надеть свой купальник из 90-х

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон хранит купальник, в котором снималась в популярном телесериале "Спасатели Малибу" в 1990-х годах.
РЕН ТВ вчера в 01:08
Футбол

Бывший начальник ЦСКА получил работу в «Велесе»

Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичный пост в столичном клубе «Велес».
Матч ТВ 04:25
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Футбол

«Челси» предлагает ввести 9 замен в АПЛ

«Челси» выступил с идеей о введении девяти замен в сезоне Премьер-лиги, сообщает The Telegraph.
Sports.ru 04:39
Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Российская газета 04:50
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Здоровье

253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
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Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, чем занималась на карантине

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала, как проводила время на самоизоляции.
Вестник Кавказа 04:31
Культура

Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня

В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад вчера в 10:11
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Происшествия

Два человека пострадали в результате перестрелки на рынке в Одессе

Неизвестные устроили стрельбу на промтоварном рынке в украинском городе Одесса. В результате инцидента двое человек получили ранения.
iReactor 04:52
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Авто

В США десятки электромобилей выбросили на свалку

Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
Тарантас Ньюс 01:37
24
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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Политика

ЦИК назвала оптимальную дату для голосования по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию.
Профиль вчера в 09:39
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Здоровье

Коэффициент распространения COVID-19 в России продолжает расти

По данным оперштаба, во вторник в Москве зафиксировано 2 286 новых случаев COVID-19 за сутки, умер 71 человек и 6 030 выздоровели.
Вести.Ru 03:59
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Политика

Народный артист Миронов раскритиковал Галкина из-за пародии на Собянина

Народный артист России Евгений Миронов признался, что никак не может уснуть после того, как посмотрел пародию шоумена Максима Галкина на Сергея Собянина и Владимира Путина.
Znak.com 05:00
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Телепрограмма о футболе в России, выходит один раз в неделю с 3 марта 2003 года. В настоящее время транслируется на информационном телеканале «Россия-24». Первоначально её показывал телеканал «Россия» поздно ночью. С июня 2003 до марта 2004 года передача транслировалась на двух каналах - на «России» ночью и на «Спорте» днём. С марта 2004 по май 2013 года основным вещателем передачи являлся телеканал «Спорт», впоследствии ставший телеканлом «Россия-2». С мая по сентябрь 2012 года вещание приостанавливалось.
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