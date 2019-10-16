Футбол

Российская газетаРоссийская газетаЧерчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную

В эфире телеканала "Россия-1" главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал о том, в каком случае он сможет вызвать в команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в сентябре были выпущены по УДО из колонии.
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Черчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную

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