В эфире телеканала "Россия-1" главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал о том, в каком случае он сможет вызвать в команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в сентябре были выпущены по УДО из колонии.

Черчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную

Политика Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.

Музыка Билли Айлиш обокрали во время концерта Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.

Кино «Джокер» снова возглавил российский прокат Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.

Транспорт ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддержал отказ от применения камер на треногах, но заявил, что измерения могут быть неточными, если данные о собственной скорости будут брать с GPS и бортового компьютера автомобиля.

Армия и оружие США задумались об отказе от авианосцев Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".

Экономика Как ФНС действовала в деле «Ладоги» ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.

Происшествия Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.