Футбол
Российская газетаЧерчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную
В эфире телеканала "Россия-1" главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал о том, в каком случае он сможет вызвать в команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в сентябре были выпущены по УДО из колонии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Космос
Инженер NASA предложил проект двигателя для межзвёздных полётов
Гаджеты
Google больше не считает VR на смартфонах перспективным направлением
Новые смартфоны Pixel не поддерживают Daydream, а сама Google прекратила продажи своих гарнитур и сертификацию сторонних.
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Музыка
Билли Айлиш обокрали во время концерта
Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Армия и оружие
Небензя: Путин и Эрдоган находятся в контакте по ситуации в Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии с целью возвращения ее полной территориальной целостности.
Транспорт
ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддержал отказ от применения камер на треногах, но заявил, что измерения могут быть неточными, если данные о собственной скорости будут брать с GPS и бортового компьютера автомобиля.
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
Музыка
Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов
Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor доступен для предзаказа
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Ракку впервые с 2014 года
Сирийский город Ракка, расположенный к северу от Евфрата, впервые с 2014 года перешел под контроль правительственных сил.
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым
Общество
Россия оказалась пятой с конца в рейтинге репутации стран
Наша страна заняла 51-ю строчку между Нигерией и Саудовской Аравией, - пишет журнал "Форбс". Россия немного улучшила свои позиции.
Единоборства
Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева
Экономика
Как ФНС действовала в деле «Ладоги»
ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Гаджеты
Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса
Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
Общество
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Хворостовскому
Хворостовскому 16 октября могло бы исполниться 57 лет. Инициаторами установки памятника стали родители артиста, они же и открыли монумент.
Космос