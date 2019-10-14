Россияне сыграют со сборной Бельгии. Футболисты сборной России выйдут на матч отборочного турнира чемпионата Европы–2020 по футболу против сборной Бельгии максимально мотивированными, сообщил пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Черчесов рассказал о предстоящем матче со сборной Бельгии

Финансы Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.

Общество Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Общество Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.

Происшествия В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.

Происшествия Студент керченского университета подрался с преподавателем Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.

Экономика Угадай цену: В Ярославле маршрутки ездят по пяти разным тарифам Пассажиры общественного транспорта Ярославля в недоумении: маршрутные такси работают по разным ценам, узнать которую можно, только сев в автобус.

Общество В России назначили первый штраф за фейковые новости Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.

Технологии Эксперты назвали 15 приложений Google Play Store для срочного удаления Эксперты, представляющие компанию Sophos, перечислили названия 15 приложений Google Play Store, которые подлежат немедленному удалению на смартфонах, работающих под управлением операционной системы Android.

Общество Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.

Политика В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

Армия и оружие В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Политика Россия подтвердила переговоры Дамаска и курдов на базе в Хмеймиме Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подтвердил, что представители официального Дамаска и курдов провели переговоры на российской базе в Хмеймиме.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Политика Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ставить точку в подготовке законопроекта, который предусматривает создание в стране единой базы водителей, у которых есть медицинские противопоказания к вождению.

Политика Русский борщ признали орудием российской пропаганды «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.

Общество В Рязанской области вместо НТВ показали порно В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.

Футбол Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с футбольным союзом Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии потребовало отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова.

Гаджеты Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.

Кино «Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц Американскую актрису Зои Кравиц («Большая маленькая ложь», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда») утвердили на роль Женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза.

Футбол Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Авто В России запретят ездить на новых автомобилях без госномеров Российские водители не смогут ездить на новых автомобилях без госномеров.

Общество Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о резких скачках атмосферного давления, передает "Интерфакс".

Политика Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).