Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЧерчесов рассказал о проблемах Ионова со здоровьем

Россия — Казахстан
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об итогах предматчевой тренировки перед игрой отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана и отметил, что хавбек Алексей Ионов не может выполнять весь объем нагрузок.
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