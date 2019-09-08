Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЧерчесов рассказал о проблемах Ионова со здоровьем

Россия — Казахстан
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Встреча между сборными России и Казахстана состоится в Калининграде 9 сентября и начнется в 21:45 мск. В предыдущем матче с шотландцами сборная России победила со счетом 2:1.
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