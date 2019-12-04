Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о возможной встрече с украинскими спортсменами в рамках турнира Евро-2020. По словам Черчесова, он был бы рад пообщаться с украинским коллегой Андреем Шевченко.

Черчесов рассказал о возможном матче против Украины на Евро-2020

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