Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧерчесов рассказал о возможном матче против Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о возможной встрече с украинскими спортсменами в рамках турнира Евро-2020. По словам Черчесова, он был бы рад пообщаться с украинским коллегой Андреем Шевченко.
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