Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧерчесов рассказал о возможном матче против Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о возможной встрече с украинскими спортсменами в рамках турнира Евро-2020. По словам Черчесова, он был бы рад пообщаться с украинским коллегой Андреем Шевченко.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Черчесов заявил, что был бы рад сыграть с Украиной на Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 12:38

Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Чемпионатвчера в 13:25

Черчесов: «Буду рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020»

Sport24.ruвчера в 14:14

Черчесов: «Я буду рад с встретиться с Украиной на Евро». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 13:14

Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

РИА Новостивчера в 13:58

Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 14:43

Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020

RT на русскомвчера в 13:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Происшествия

СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.
Известия 00:25
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Газета.Ru вчера в 14:14
Авто

Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля

Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Автоновости дня вчера в 01:10
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

ТАСС 00:34
Происшествия

В Иркутской области водитель грузовика обрушил мост

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что 39-летний водитель большегруза Scania, несмотря на установленный дорожный знак "Движение грузовых транспортных средств запрещено", пытался проехать по мосту через реку Макаровка.
Российская газета 00:06
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости вчера в 04:28
Космос

Источник рассказал о планах запуска «Союзов» с Куру в 2020 году

Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 02 декабря в 19:17
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Российская газета вчера в 16:01
Здоровье

Онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:15
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском вчера в 03:09
Происшествия

Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Известия вчера в 07:18
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Кино

Постеры из нового фильма о Джеймсе Бонде просочились в Сеть

Московский Комсомолец вчера в 19:15
Происшествия

Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
RT на русском вчера в 23:49
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

В Благовещенске ребенок впал в кому после аквапарка

Московский Комсомолец 01:13
Авто

Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России

Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
Автоновости дня вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой

Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.
Мойка78 вчера в 16:26
Здоровье

Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи

Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Evo-rus.com 02 декабря в 00:43
Общество

Половина россиян питается неправильно

Почти половина россиян (48%) не считают свое питание правильным, следует из опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Smolnarod.ru вчера в 15:23
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Темные волосы и яркий макияж: Ковальчук предстала в новом образе

Накануне Юлия предстала с более темными русыми волосами и с очень ярким макияжем.
Телепрограмма вчера в 12:50
Политика

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
РБК вчера в 17:04
Экономика

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей.
Pravda.Ru вчера в 21:54
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное