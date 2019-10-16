Футбол
Российская газетаЧерчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную
В эфире телеканала "Россия-1" главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал о том, в каком случае он сможет вызвать в команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в сентябре были выпущены по УДО из колонии.
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Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Общество
Росавиация опровергла возобновление авиасообщения с Грузией
В начале октября глава грузинского МИДа Давид Залкалиани сообщил, что Грузия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией и выступает за скорейшее снятие запрета на перелеты.
РБК 12:15
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Киберспорт
Когда Fortnite недоступен, геймеры идут искать его на порносайты
Игра Fortnite на днях пережила «перезагрузку», в рамках которой мир игры «засосало» в чёрную дыру, после чего игрокам предстала вторая фаза с многочисленными обновлениями, новыми картами и так далее.
iXBT.com 11:20
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 14:49
Экономика
ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики
Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики.
Российская газета 09:55
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Политика
Чавушоглу назвал жестом доброй воли заявление Лаврова по Турции и САР
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу расценил как жест доброй воли заявление российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Россия будет способствовать налаживанию взаимодействия между Анкарой и Дамаском.
RT на русском 12:31
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
РИА Новости 04:04
Футбол
Ла Лига попросила перенести Эль Классико из Барселоны в Мадрид
ProstoProSport 08:28
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Российская газета 10:02
Общество
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина прооперирована в Москве
Чемпионка Олимпиады в Турине в парном катании Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из клиник Москвы.
Российская газета вчера в 10:34
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
РБК 06:07
Политика
Сербская православная церковь отказалась участвовать в игре Варфоломея
Одна из попыток завоевать симпатии местных православных церквей в своих раскольнических амбициях состояла в том, чтобы пригласить сестринскую Сербскую православную церковь отпраздновать 800-летие своей автокефалии в Никее на мероприятии, организованном Вселенским патриархатом.
REGNUM 14 октября в 11:18
Армия и оружие
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии, заявил, что не видит никаких проблем в российской помощи правительству САР.
Российская газета 12:22
Политика
В Росгвардии оценили законопроект о проверке сотрудников на полиграфе
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательную проверку военнослужащих Росгвардии на полиграфе.
RT на русском 10:07
Хоккей
«Рязань» расторгла контракт с Николаем Жердевым
Клуб Высшей хоккейной лиги «Рязань» расторг контракт с нападающим Николаем Жердевым, информирует официальный сайт команды.
Чемпионат вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Кухня» назвала памятник Марьянову пошлым
Телеканал 360° 09:47
Гаджеты
Google представил новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google 15 октября провела презентацию своих новых продуктов, в том числе и новое поколение смартфонов Pixel 4. Во время презентации показали сразу две модели — Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получил две камеры, управление жестами, а также сканирование лица.
Astera вчера в 12:14
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service 05:30