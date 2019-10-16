Футбол
Российская газетаЧерчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную
В эфире телеканала "Россия-1" главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал о том, в каком случае он сможет вызвать в команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в сентябре были выпущены по УДО из колонии.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после семи дней тишины.
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В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета Анна Ивонина.
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ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
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Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
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В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Политика
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Политика
В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.
Происшествия
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Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани распорядилась экстрадировать в РФ хакера Ярослава Сумбаева, который на родине проходит по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной.
Политика
Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России
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Политика
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«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
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Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
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Футбол
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