Футбол
Российская газетаЧерчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную
В эфире телеканала "Россия-1" главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал о том, в каком случае он сможет вызвать в команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в сентябре были выпущены по УДО из колонии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Политика
В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе
Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
Футбол
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Политика
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Происшествия
Более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии
В нескольких городах Каталонии во второй половине вторника, 16 октября, произошли беспорядки и столкновения между полицией и протестующими.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
Политика
В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе
По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Происшествия
Следствие просило арестовать новых фигурантов «московского дела»
Против Владимира Емельянова, Андрея Баршая, Максима Мартинцова и Егора Лесных возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Политика
Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ
В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
Общество
Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об увеличении средней продолжительности жизни россиян за восемь месяцев 2019 года до 73,6 лет.
Общество
В Рязанской области телезрителям вместо НТВ показали порно
Что еще известно: Один из телезрителей рассказал «Комсомольской правде», что порно начали показывать, когда в эфире должно было идти ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным и Иваном Трушкиным.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус развеяла слухи о разводе с Харламовым
Накануне Кристина прокомментировала слухи о разводе.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Общество
Дженнифер Энистон завела инстаграм
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме.
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне
Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Армия и оружие
Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от России
Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.
Политика
Зеленский сменил начальника управления Госохраны Украины
Вторым указом Зеленский уволил с должности Алексея Оцерклевича. Оцерклевич работал начальником Госохраны с конца мая.
Авто
Автомобили УАЗ получат новые опции
В 2019 или 2020 году внедорожники УАЗ могут получить новые мультимедийные системы, задние воздуховоды, розетки USB, электронный стояночный тормоз и другие долгожданные новшества.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Гаджеты
Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6
К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются.
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.