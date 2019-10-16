Футбол

Российская газетаРоссийская газетаЧерчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную

В эфире телеканала "Россия-1" главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал о том, в каком случае он сможет вызвать в команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в сентябре были выпущены по УДО из колонии.
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Черчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную

ТК Звезда01:23

Черчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную

Российская газета00:40

Черчесов о Кокорине и Мамаеве: пусть игрой докажут право выступать в сборной

Газета.Ruвчера в 21:35

Станислав Черчесов — о Кокорине и Мамаеве: «Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы и народ убедился»

Матч ТВвчера в 19:20

Станислав Черчесов — о Кокорине и Мамаеве: «Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы и народ убедился»

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Черчесов: мы не ставим крест на Кокорине и Мамаеве

Metaratingsвчера в 16:57
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
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