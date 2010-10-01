Футбол
Свободная ПрессаЧерчесов рассказал про «двух дебилов» на стадионе во время матча
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как наставнику команды лучше всего справляться с критикой со стороны болельщиков. В частности, специалист вспомнил о том, какое давление оказывали на него перед чемпионатом мира.
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Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Политика
Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику
Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Шоу-бизнес
21-летняя дочь Дмитрия Пескова рассказала о свадьбе
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала о предстоящей свадьбе в соцсети и отметила, почему в этом вопросе у нее так много тайн.
Политика
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Общество
Люди предпенсионного возраста пожаловались в Роструд на увольнения
В сентябре прошлого года Госдума приняла закон о наказании за увольнение или отказ нанимать людей предпенсионного возраста.
Авто
Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»
Новый центральный тоннель, электронный стояночный тормоз и новая медиасистема, изображения которых появились в патентной базе, могут предназначаться вовсе не внедорожнику УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.
Экономика
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента.
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
Армия и оружие
В Венесуэле потерпел крушение Су-30
В Венесуэльских СМИ говорится о том, что боевой самолет Су-30МК2 при взлёте и наборе высоты попросту взорвался по неизвестным причинам.
Политика
Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию
Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались в среду утром
По данным торгов, к 05.15 по московскому времени цены на нефть Brent росли к закрытию предыдущей сессии на 0,22%, до 58,87 долларов за баррель.
Хоккей
Овечкин вышел на 43-е место по очкам в НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 43-е место по набранным очкам в истории НХЛ.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Общество
В России придумали новый способ обмана банкоматов
Российские мошенники придумали новый способ обманывать банкоматы.
Политика
Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой
Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Армия и оружие
Засекреченный военный самолет А-100 напугал американские СМИ
Американские СМИ испугались появления в арсенале Минобороны России военных самолетов А-100, несмотря на то, что технические характеристики модели засекречены.
Политика
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.