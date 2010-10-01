Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЧерчесов рассказал про «двух дебилов» на стадионе во время матча

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как наставнику команды лучше всего справляться с критикой со стороны болельщиков. В частности, специалист вспомнил о том, какое давление оказывали на него перед чемпионатом мира.
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Станислав Черчесов рассказал о том, как ему удалось противостоять критике

Невские Новости01:19

Что общего у Тедеско и парикмахеров

Спорт день за днемвчера в 18:13

Черчесов рассказал про «двух дебилов» на стадионе во время матча

Свободная Прессавчера в 16:37

Хотите знать, чем занимался Черчесов после матча с Кипром? Делился с Аллегри, Улье и 150 другими тренерами своими взглядами на футбол. Эксклюзив «Матч ТВ»

Матч ТВвчера в 11:13
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Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Телеканал 360° 01:39
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Экономика

В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
ФАН вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия

В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии поселения убийцу

ТВК 01:36
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Политика

Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику

Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
ТАСС 02:00
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Общество

Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными

Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Единоборства

Американский боксёр Дэй скончался после нокаута

RT на русском 01:49
Шоу-бизнес

21-летняя дочь Дмитрия Пескова рассказала о свадьбе

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала о предстоящей свадьбе в соцсети и отметила, почему в этом вопросе у нее так много тайн.
Петербургский дневник вчера в 16:34
Политика

Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Культура

Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Общество

Люди предпенсионного возраста пожаловались в Роструд на увольнения

В сентябре прошлого года Госдума приняла закон о наказании за увольнение или отказ нанимать людей предпенсионного возраста.
Говорит Москва вчера в 23:55
Авто

Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»

Новый центральный тоннель, электронный стояночный тормоз и новая медиасистема, изображения которых появились в патентной базе, могут предназначаться вовсе не внедорожнику УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
110km.ru 01:31
Экономика

Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.
Газета.Ru 01:34
Экономика

Российские пекари объявили о подорожании хлеба

В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента.
Lenta.ru вчера в 13:11
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи

Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Армия и оружие

В Венесуэле потерпел крушение Су-30

В Венесуэльских СМИ говорится о том, что боевой самолет Су-30МК2 при взлёте и наборе высоты попросту взорвался по неизвестным причинам.
ГЛАС.RU 02:12
Политика

Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию

Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Новостной фронт вчера в 06:04
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались в среду утром

По данным торгов, к 05.15 по московскому времени цены на нефть Brent росли к закрытию предыдущей сессии на 0,22%, до 58,87 долларов за баррель.
Московский Комсомолец 15 октября в 22:20
Хоккей

Овечкин вышел на 43-е место по очкам в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 43-е место по набранным очкам в истории НХЛ.
ProstoProSport 15 октября в 04:33
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Общество

В России придумали новый способ обмана банкоматов

Российские мошенники придумали новый способ обманывать банкоматы.
Lenta.ru вчера в 07:34
Политика

Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой

Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Армия и оружие

Засекреченный военный самолет А-100 напугал американские СМИ

Американские СМИ испугались появления в арсенале Минобороны России военных самолетов А-100, несмотря на то, что технические характеристики модели засекречены.
SM News вчера в 10:50
Политика

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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