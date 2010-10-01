Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как наставнику команды лучше всего справляться с критикой со стороны болельщиков. В частности, специалист вспомнил о том, какое давление оказывали на него перед чемпионатом мира.

Спорт день за днем

Черчесов рассказал про «двух дебилов» на стадионе во время матча

Спорт день за днем

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