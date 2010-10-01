Футбол
Свободная ПрессаЧерчесов рассказал про «двух дебилов» на стадионе во время матча
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как наставнику команды лучше всего справляться с критикой со стороны болельщиков. В частности, специалист вспомнил о том, какое давление оказывали на него перед чемпионатом мира.
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Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Вести.Ru 12:34
Футбол
Берг забил испанцам. Событие вторника в отборе на Евро-2020
Через тур Маркус закрепил успех, забив мяч в ворота «Спартака» (2:1). Правда, в том же матче он не реализовал выход один на один, что добавило нотку разочарования, но, поскольку «Краснодар» все же победил, это запомнилось не так сильно.
Sportbox.RU 04:48
Общество
Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.
РБК 17:00
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Lenta.ru 22:57
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv вчера в 07:45
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости 19:16
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости 15:25
Спорт
Рассказываем, как в Алтайском крае развивается массовый спорт
В период с 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" определена цель по увеличению доли жителей Алтайского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,5%.
Катунь 24 10:00
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА
Петербургский дневник вчера в 03:06
Политика
В Сети посмеялись над играми Зеленского с молотком в латвийском сейме
Президент Украины Владимир Зеленский стал объектом насмешек в соцсетях после того, как решил поиграть с молотком в сейме во время рабочего визита в Латвию.
ФАН 18:46
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости 18:50
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Культура
У сериала «ИП Пирогова» будет 3-й сезон
Вокруг ТВ 23:01
Авто
Первый электромобиль Volvo будет называться XC40 Recharge
Автоновости дня 07:35
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Кино
Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат
Salt Mag 14 октября в 04:23
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Армия и оружие
Американский эсминец Porter покинул порт Одессы
Как сообщает агентство УНИАН, пресс-служба СБУ по Одесской области проинформировала, что из порта Одессы вышел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Московский Комсомолец 18:30
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник 18:33
Авто
Honda показала первое изображение нового Jazz
Honda Jazz, известная на некоторых рынках под именем Fit, готовится к смене поколения.
Motor 04:43
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Хоккей
«Вашингтон» оказался сильнее «Торонто»
Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" – "Торонто Мэйпл Ливз".
Вести.Ru 22:09
Футбол
«Динамо» может возглавить тренер молодежной сборной Польши
Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич входит в числе претендентов на аналогичный пост в московском «Динамо».
ProstoProSport 15:25
Гаджеты
Ulefone представила защищенный смартфон Armor X5 за 100 долларов
Совсем недавно компания Ulefone представила бюджетный защищенный телефон начального уровня под названием Ulefone Armor X3, теперь же производитель выкатил на суд публики еще одну доступную новинку - Ulefone Armor X5.
Дни24 11:49