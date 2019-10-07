Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbЧерчесов считает матч против сборной Шотландии определяющим

Россия — Шотландия
10 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Уже 10 октября россиянам предстоит выйти на поле против сборной Шотландии – Черчесов отметил важность этой игры.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился
 к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.
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