Футбол
RT на русскомЧерчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP). Ранее сообщалось, что Далер Кузяев тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Шотландией.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.РБК07 октября в 07:49
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Черчесов призвал болельщиков поддержать сборную России на матче с Шотландией
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
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Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета вчера в 02:44
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Газета.Ru 03:31
Политика
Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений
Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
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СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с демпартией
Телефонная беседа Трампа с Зеленским 25 июля стала поводом для заявлений демократов о возможном импичменте президента США.
РБК вчера в 21:01
Армия и оружие
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ТАСС 03:03
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о выводе военных с севера Сирии из-за Турции
RT на русском вчера в 16:17
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БрянскToday вчера в 14:30
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Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно
Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.
Москва 24 вчера в 00:24
Политика
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17
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Шойгу потребовал от командиров прекратить совещания в нерабочее время
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в жесткой форме потребовал от командиров прекратить проводить бестолковые совещания с подчиненными за счет их личного времени.
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Против Порошенко завели уголовное дело
Ранее депутат от партии президента Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский заявлял, что по его обращению возбуждено дело против Порошенко о декларировании недостоверной информации за 2018 год.
Новые Известия 03:27
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Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд
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Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
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