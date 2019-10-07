с чего всё началось

Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP). Ранее сообщалось, что Далер Кузяев тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Шотландией.

Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

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