Футбол

RT на русскомRT на русскомЧерчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

Россия — Шотландия
10 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP). Ранее сообщалось, что Далер Кузяев тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Шотландией.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился
 к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.
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