с чего всё началось

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.

Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

Армия и оружие В Донецке сообщили о резком обострении по всей линии фронта в Донбассе Эдуард Басурин – официальный представитель Народной милиции Донецкой народной милиции – заявил, что в ДНР фиксируют обострение по всей линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе При этом, по его словам, количество нарушений резко увеличилось.

Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.

Политика Путин повысил зарплаты Бастрыкину и Чайке Президент России Владимир Путин с 1 октября повысил на 4,3% зарплаты председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Кино «Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар» Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.

Наука В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.

Армия и оружие Трамп сообщил о солдатах США в районе операции Турции в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что в районе авиаударов Турции на северо-востоке Сирии находились американские солдаты.

Общество Врач назвал симптомы рака на теле человека Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.

Происшествия Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Экономика В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

Авто Haval запустил в России фирменную финансовую программу Компания «Хавейл Мотор Рус» объявила о запуске на российском рынке собственной финансовой программы Haval Finance.

Шоу-бизнес Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Единоборства Узбекский боец ММА скончался после боя в Чечне Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов, известный под псевдонимом «Танк», скончался после участия в турнире АСА 100 в Грозном.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.

Политика Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от Донбасса.

Культура СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».