Футбол
RT на русскомЧерчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
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Армия и оружие
В Донецке сообщили о резком обострении по всей линии фронта в Донбассе
Эдуард Басурин – официальный представитель Народной милиции Донецкой народной милиции – заявил, что в ДНР фиксируют обострение по всей линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе При этом, по его словам, количество нарушений резко увеличилось.
Expert.ru 11:26
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Политика
Путин повысил зарплаты Бастрыкину и Чайке
Президент России Владимир Путин с 1 октября повысил на 4,3% зарплаты председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:32
Гаджеты
100 000 долларов за год без смартфона. Участница конкурса утверждает, что не вернётся к смартфонам
iXBT.com вчера в 11:32
Кино
«Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар»
Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
РИА Новости 15:43
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Faktom 07:42
Армия и оружие
Трамп сообщил о солдатах США в районе операции Турции в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что в районе авиаударов Турции на северо-востоке Сирии находились американские солдаты.
Газета.Ru 16:57
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток вчера в 05:31
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Общество
Расшифровано проклятие возрастом 1500 лет
Российская газета 08:32
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Авто
Haval запустил в России фирменную финансовую программу
Компания «Хавейл Мотор Рус» объявила о запуске на российском рынке собственной финансовой программы Haval Finance.
Движок 10:15
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru вчера в 07:17
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Единоборства
Узбекский боец ММА скончался после боя в Чечне
Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов, известный под псевдонимом «Танк», скончался после участия в турнире АСА 100 в Грозном.
News.ru 14:46
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском 13:06
Политика
Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от Донбасса.
РИА Новости 17:10
Культура
СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США
Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
БИЗНЕС Online 05:31
Футбол
«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS
Победителем регулярного чемпионата MLS стал «Лос-Анджелес».
ProstoProSport вчера в 23:09
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55