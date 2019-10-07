с чего всё началось

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.

Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

Происшествия Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

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Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

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Шоу-бизнес Валерий Комиссаров рассказал о характере Ольги Бузовой Основатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал о том, что помогло стать Ольге Бузовой такой популярной.

Футбол Комбаров назвал причину отставки Кононова Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".

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Здоровье Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало конфликт с врачами Как ранее писал News.ru, руководство центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти.

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Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.

Экономика МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.

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Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.