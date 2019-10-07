Футбол

RT на русскомRT на русскомЧерчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

Россия — Шотландия
10 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился
 к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.
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