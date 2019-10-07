Футбол
RT на русскомЧерчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
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Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
РБК вчера в 22:45
Армия и оружие
Турция нанесла авиаудар по курдам в Сирии
Телеканал 360° 15:34
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Ведомости 07:37
Политика
В США Путина поздравили надписью на небе
Lenta.ru 19:20
Авто
Mini разрабатывает компактный кроссовер на базе BMW X3
Кроссовер Countryman подходит под это определение, но он не удовлетворяет запросы жителей Китая и США, где хотят видеть более просторные внедорожники, а потому специально для них разработчики создают компактный паркетник на базе BMW X3.
Актуальные Новости 06:28
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 12:25
Происшествия
Экс-руководство рудника «Мир» арестовали из-за гибели горняков
Российская газета 05:07
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru 09:07
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Футбол
Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров рассказал о характере Ольги Бузовой
Основатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал о том, что помогло стать Ольге Бузовой такой популярной.
Культуромания вчера в 12:48
Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 09:32
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу, направил письмо с протестом в Белый дом.
РИА Новости 19:16
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 06:10
Происшествия
В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно сел самолёт
В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно приземлился самолёт компании «ЮТэйр» сегодня, 7 октября, передают «РИА Новости».
Вести Воронеж 11:36
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Здоровье
Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Как ранее писал News.ru, руководство центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти.
News.ru 05 октября в 02:28
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Равшана Куркова рассказала, как поддерживает фигуру
На своей странице в Instagram Равшана Куркова разместила пост, в котором рассказала, как поддерживает фигуру.
OAnews 12:35
Авто
Представлены обновленные минивэны Ford Galaxy и S-Max
Пятиместный Ford S-Max стоит от 33 тысяч евро (третий ряд нужно заказывать отдельно), а за семиместный Ford Galaxy просят минимум 35 тысяч.
Авторевю 17:02
Политика
США ввели санкции против 28 организаций из Китая
Почти 30 китайских организаций оказались под санкциями США в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения.
Российская газета 17:56
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Политика
Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»
News.ru вчера в 10:53
Политика
Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Газета.Ru 04:23
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Общество
Экологические активисты заблокировали движение на площади в Берлине
Экологические активисты из движения "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) заблокировали ранним утром в Берлине движение на площади Гросер-Штерн ("Большая Звезда"), примыкающей к многополосной улице 17 июня в центре города.
ТАСС 04:58