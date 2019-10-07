Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерчесов призвал болельщиков посетить матч Россия — Шотландия
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Встреча пройдет 10 октября в Лужниках.
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Футбол
«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS
Победителем регулярного чемпионата MLS стал «Лос-Анджелес».
ProstoProSport вчера в 23:09
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Армия и оружие
США проведут крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
Весной 2020 года Соединенные Штаты проведут масштабные учения, частью которых станет крупнейшая за последние 25 лет передислокация войск в Европу.
Комсомольская правда 09:18
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МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Гаджеты
Смартфоны серии Huawei P30 получили новую бета-версию EMUI 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что в первой бета-версии EMUI 10 на смартфонах линейки Huawei P30 перестал работать Google Pay.
Astera вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Армия и оружие
Трамп захотел вывести США из войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Lenta.ru 09:13
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RT на русском 06:10
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Количество операций по трансплантации органов увеличилось в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в стране увеличилось число операций по трансплантации органов более чем в три раза за последние годы.
iReactor 05:48
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Опубликован трейлер нового сериала во вселенной «Ходячих мертвецов»
Piter.tv 05 октября в 15:32
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Названы самые популярные авто россиян старше 55 лет
SpeedMe вчера в 10:43
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Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 вчера в 16:30
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Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
RT на русском 08:31
Политика
Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе.
Lenta.ru 07:58
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
RT на русском 05:19
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Финансы
Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах
Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
РБК 04:48
Происшествия
Следствие попросило о заочном аресте девелопера Павла Фукса
По данным суда, Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (ч.4 ст.159 УК РФ).
Интерфакс 08:29
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
RT на русском 06:23
Экономика
Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Минэкономразвития стало первым министерством, чьи объекты выставили на торги.
Ведомости 09:49
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
RT на русском 08:56
Шоу-бизнес
Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.
Вечерняя Москва 07:12
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
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Футбол
Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
Чемпионат 03:48
Политика
Штайнмайер дал оценку согласованию формулы, названной его именем
Немецкий президент напомнил, что документ, названный его именем, был согласован в 2016 году на уровне президентов Украины, России и Франции, а также канцлера ФРГ.
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Происшествия
Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Lenta.ru 09:29