Футбол

RT на русскомRT на русскомЧерчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился
 к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.
РБК07:49

Подробнее о событии

Черчесов призвал болельщиков поддержать сборную России на матче с Шотландией

Sportbox.RU08:19

Станислав Черчесов: Соболев в сборной по делу, а не по просьбе трудящихся

Советский спорт07:15

Черчесов: поздравили Путина с днём рождения, от себя могу позвать его на матч

Чемпионат11:38

Дзюба и мальчик с прической Ибрагимовича. Сборная начала готовиться к Шотландии

Спорт-Экспресс09:50

«День рождения Путина? Скромно приглашу президента на матч». Черчесов готов к битве с Шотландией

Sport24.ru07:20

Черчесов призвал болельщиков поддержать сборную России на матче с Шотландией

Матч ТВ08:19

Сборная России провела восстановительную тренировку

Евро-футбол.рувчера в 11:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Шоу-бизнес

Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство

Взгляд.ру 07:02
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Политика

Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
RT на русском 05:19
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Происшествия

Пассажир умер на борту летевшего из Сочи в Москву самолета

ТАСС 11:23
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк отреагировал на новость о смерти актрисы

Директор актрисы отреагировала на новости о смерти Анастасии. В комментарии изданию «СтарХит» Марина Потапова сообщила категоричное «Нет».
Srnsk 09:42
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Космос

Опубликованы фотографии обратной стороны Луны

Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:51
Кино

«Джокер» возглавил российский прокат

Газета.Ru 03:28
Происшествия

СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара

Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Здоровье

В Коми ежедневно фиксируется один случай заражения ВИЧ-инфекцией

Нередко инфекция передается от матери ребенку, с 1990 года, когда был первый зарегистрированный в Коми случай заражения ВИЧ, доля инфицированных женщин увеличилась до 34% от общего числа зараженных.
Комиинформ 11:02
Единоборства

Деревянченко – Головкин: почему победить должен был казахстанец

LoginCasino.com 04:19
Гаджеты

В России раскупили первую партию Samsung с гибким экраном

Rambler News Service 10:40
Общество

Работники двух заводов в Приморье вышли на митинг

СМИ сообщают о том, что параллельно этому события в другом городе Приморья — Арсеньеве две тыс. человек собрались на митинг у авиационного завода «Прогресс».
EastRussia 08:20
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Автоспорт

Стартовала продажа билетов на Гран-при России 2020 года «Формулы-1»

News.ru 10:02
Футбол

Спаллетти уговорили возглавить «Милан»

Итальянский футбольный тренер Лучано Спаллетти, который в 2009-2014 годах работал в «Зените», в ближайшее время возглавит «Милан».
Петербургский дневник 10:13
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Общество

На Украине прокомментировали ликвидацию русских школ

«Есть закон об образовании, который четко определяет, что языком обучения в школе является государственный язык, то есть украинский», — объяснил он.
Lenta.ru 11:37
Религия

РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя

В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
RT на русском 08:56
Здоровье

Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач

Одной из ведущих причин инсульта и сердечного приступа является атеросклероз, симптомом которого является сужение артерий.
Соловей.Инфо вчера в 04:00
Культура

В Китае заблокировали «Южный парк» и удалили все упоминания мультсериала из-за серии про отношения Голливуда с Пекином

Власти Китая полностью удалили все эпизоды, упоминания и обсуждения мультсериала «Южный парк».
Телеканал RTVI 09:41
Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Политика

Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору

Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.
Ведомости 10:44
Хоккей

Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента

Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.
Discover24 06:19
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM 06:18
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями

Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Здоровье

Пензенский губернатор объявил выговор министру здравоохранения

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил выговор министру здравоохранения региона Александру Никишину за неисполнение поручения о личном участии во встречах главных врачей больниц с населением.
PenzaNews 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное