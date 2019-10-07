Футбол
RT на русскомЧерчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 16:28, Вашингтон
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Политика
«Капитуляция» Украины в Донбассе уже произошла — депутат Рады
«Капитуляция» Украины в Донбассе произошла во время подписания Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.
REGNUM 07:09
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07:11
Происшествия
В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы ночью перекроют движение
Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
ТАСС 12:44
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».
РБК 16:15
Энергетика
Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой.
Газета.Ru 08:15
Игры
Isles of Adalar – Дебютный трейлер геймплея фентези-RPG с открытым миром
Похоже на Skyrim Peakway Software анонсировала ролевую игру Isles of Adalar, предназначенную для прохождения в одиночку или в кооперативе.
Srnsk 02:12
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Политика
Бойцы полка «Азов» перед отводом войск заняли село в Донбассе
Командир полка «Азов», бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий сообщил о том, что боевики подразделения заняли позиции вблизи села Золотое в Донбассе.
Пятый канал 02:50
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Хоккей
Буцаев: тяжело на что-то рассчитывать, когда форварды не держат шайбу
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (0:2). У нижнекамского коллектива пять поражений в последних шести встречах.
Чемпионат 08:58
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Футбол
Силвиньо уволили с поста наставника «Лиона»
Во французском «Лионе», который является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уволили главного тренера Силвиньо.
ProstoProSport 15:54
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Общество
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуки Хондзё (Япония) за открытие способа терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции.
REGNUM 06:18
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США 6 октября на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая приехала на форум «Диалог Форт-Росс».
Телеканал RTVI вчера в 03:48
Игры
Далеко не лучший проект Ubisoft — первые оценки Ghost Recon Breakpoint
Ghost Recon Breakpoint вышла 4 октября на PC, PS4 и Xbox One. Критики успели опробовать новое творение Ubisoft и выставить ему оценки.
Gmbox.ru 07:18
Авто
АвтоВАЗ отозвал Lada Granta из-за проблем с тормозами
В сентябре АвтоВАЗ снял с продажи почти 7 тыс. Lada Granta из-за той же проблемы – неисправных тормозов.
Авторамблер 08:23
Политика
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика
Особое мнение: Максим Шевченко
М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.
Эхо Москвы 13:37
Религия
«Русский экзархат» Константинополя стал частью РПЦ
Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) после заседания Синода сообщил, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции стала частью Московского патриархата.
Вести.Ru 08:52
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы 14:02
Авто
Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса
Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс вчера в 09:24
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним туловищем
Рожденные неделю назад сиамские близнецы с одним туловищем и двумя головами скончались в областной детской клинической больнице в украинских Черновцах.
Известия 09:11
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06