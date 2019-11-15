Головин и в Сочи одну тренировку вышел с нами, и сегодня попробовал. У него есть проблема, которая помешает ему завтра сыграть.

Спорт день за днем

Черчесов сообщил, что Головин не сыграет в матче с Бельгией

Спорт день за днем

Общество Банки рассказали о новом виде мошенничества с картами Представители российских банков рассказали, что преступники зачастую выводят средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (Card2Card).

Политика Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом являются витриной и показывают, что Украина — это круто и человечно.

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Здоровье Минздрав предложил запретить в России хлеб без йода Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.