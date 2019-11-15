Футбол

Матч ТВМатч ТВЧерчесов сообщил, что Головин не сыграет в матче с Бельгией

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Головин и в Сочи одну тренировку вышел с нами, и сегодня попробовал. У него есть проблема, которая помешает ему завтра сыграть.
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