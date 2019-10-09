Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков перед отборочными матчами Евро-2020. Также Черчесов подчеркнул, что проблем с настроем у футболистов национальной команды нет.

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Черчесов: «Серьёзно готовимся к матчу с Шотландией»

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