Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что команда не испытывает проблем с травмами. Сегодня все тренировались в общей группе, никаких проблем нет, — сказал Черчесов на пресс-конференции. Он отметил, что проводит индивидуальные беседы с футболистами.

Черчесов сообщил об отсутствии травмированных в сборной России

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