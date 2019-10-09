Футбол
News.ruЧерчесов сообщил об отсутствии травмированных в сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что команда не испытывает проблем с травмами. Сегодня все тренировались в общей группе, никаких проблем нет, — сказал Черчесов на пресс-конференции. Он отметил, что проводит индивидуальные беседы с футболистами.
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Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости 18:20
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
iReactor 07 октября в 03:33
Армия и оружие
Турецкие войска зашли в Сирию с трех точек
Турецкие вооруженные силы в среду вечером начали наземный этап операции "Источник мира", они пересекли границу с Сирией к востоку от Евфрата.
Вести.Ru 15:55
Единоборства
Деревянченко не верит, что проиграл бой с Головкиным
Украинский боксер-средневес Андрей Деревянченко не верит в свое поражение Геннадию Головкину.
Южный Федеральный 07 октября в 06:12
Политика
«Нафтогаз» назвал бессмысленным продление контракта на транзит газа
9 октября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Вальдерзее обсудил возможность того, что работа по внедрению Киевом положений Третьего энергетического пакета ЕС не будет завершена до конца года, когда истекает срок действия контракта на транзит российского газа.
РБК 07:59
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Здоровье
Психотерапевт дала советы, как избежать выгорания на работе
Синдром эмоционального выгорания, который в этом году включен Всемирной организацией здравоохранения в официальный перечень заболеваний, можно не только победить, но и предотвратить, устранив очевидные источники стресса и изменив образ жизни.
РИА Новости 20:11
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices вчера в 09:43
Общество
Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Коммерсантъ 17:37
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Здоровье
Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло
35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.
Вечерний курьер 08:19
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Здоровье
В онкоцентре Блохина сообщили о скором сокращении более 30 сотрудников
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 19:54
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК вчера в 12:33
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Футбол
Экс-хавбек сборной Украины: не критиковал бы игроков, уезжающих играть в Россию
Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Шищенко, ныне возглавляющий «Николаев», поделился мнением о соотечественниках, которые уезжают выступать в Россию.
Чемпионат 13:38
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Интернет
В почту и облако Mail.ru можно войти по отпечатку пальца
Почта и облако Mail.ru добавили новые способы входа в аккаунт на десктопных версиях.
Российская газета 03:30
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Общество
Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»
Рост числа исков к застройщикам о взыскании неустоек за выявленные в новых квартирах недостатки связан с отсутствием четких критериев качества их работы, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
РБК 12:18