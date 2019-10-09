Футбол

News.ruNews.ruЧерчесов сообщил об отсутствии травмированных в сборной России

Россия — Шотландия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что команда не испытывает проблем с травмами. Сегодня все тренировались в общей группе, никаких проблем нет, — сказал Черчесов на пресс-конференции. Он отметил, что проводит индивидуальные беседы с футболистами.
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