По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.

с чего всё началось

По информации БИЗНЕС Online, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как сообщает издание со ссылкой на источники из окружения футболиста, голкипер пока отказывается, но по их ощущениям, он может поменять свое мнение.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.

Происшествия Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.

Происшествия СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.

Политика Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.

Гаджеты Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.

Общество Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.

Политика Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего В список регионов-лидеров по уровню доверия президенту России вошли Крым, Чечня, Брянская и Липецкая области.

Политика В Киеве начался митинг против создания рынка земли У здания Верховной рады в Киеве проходит акция протеста против создания рынка земли, который позволит иностранцам и иностранным компаниям покупать землю, передает телеканал «Прямой».

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Общество Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.

Общество ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Шоу-бизнес Навка показала фото с веселой Заворотнюк Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.

Политика Новым помощником полпреда Цуканова стал чиновник из Калининграда Новым помощником полпреда президента в УрФО Николая Цуканова стал Максим Федосеев, сообщил «URA.RU» источник в полпредстве.

Политика Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.

Общество Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.

Здоровье Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков Медицинскими специалистами определены и озвучили для СМИ семь натуральных продуктов из нашего рациона, которые способствуют значительному разжижению крови в организме человека, а также способствуют уменьшению количество её сгустков.

Наука Тайга оказалась источником парниковых газов Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета под руководством Катерины Мачаковой, показало, что бореальные леса Северного полушария служат источником закиси азота N2O — вещества, парниковая активность которого в 298 раз выше, чем у углекислого газа.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Политика США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.

Авто Kia показала первые изображения серийной Kia Optima нового поколения Компания KIA опубликовала первые официальные изображения серийного седана KIA Optima для корейского рынка.

Экономика Производители фруктов и ягод не пользуются льготным НДС Как заявляют национальные производители фруктов и ягод, они так и не воспользовались льготой по НДС.