Футбол
MetaratingsЧерчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет вернуть голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России. По информации источника, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы-2020.
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По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.Спорт БИЗНЕС Online11 ноября в 23:20
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Черчесов позвонил Акинфееву, чтобы уговорить вернуться в сборную России на Евро-2020
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