Футбол

MetaratingsMetaratingsЧерчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет вернуть голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России. По информации источника, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы-2020.
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с чего всё началось

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную. Окружение думает, что он согласится

По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:20

Подробнее о событии

Черчесов связался с Акинфеевым по поводу возвращения в сборную

Спорт БИЗНЕС Online00:52

Слухи о возвращении Акинфеева — самый опасный сюжет для сборной. Колонка Романа Трушечкина

Матч ТВ07:30

Черчесов позвонил Акинфееву, чтобы уговорить вернуться в сборную России на Евро-2020

Sport24.ru01:00

Источник: Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России

Спорт-Экспресс02:50

Источник: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на ЧЕ-2020

Sportbox.RU00:53

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную

Советский спорт01:54

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России

Газета.Ru04:19
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