По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.

с чего всё началось

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет вернуть голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России. По информации источника, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы-2020.

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Общество Районный суд отказался изымать спецдекларацию из дела Израйлита Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать налоговую декларацию, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом по закону об амнистии капитала, из списка доказательств стороны обвинения, рассказала «Ведомостям» его адвокат Виктория Бурковская.

Происшествия Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.

Шоу-бизнес Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Кино Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.

Происшествия Стало известно о еще одной жертве историка Соколова 10 ноября стало известно о загадочной гибели первой супруги Соколова.

Политика Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Происшествия Фигурант дела об угрозах судье признал вину Алексей Вересов, являющийся фигурантом дела об угрозах судье Московского городского суда, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Хоккей Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии Молодежная сборная России по хоккею в четвертом матче Суперсерии нанесла поражение команде Хоккейной лиги Онтарио в серии буллитов - 3:2. Таким образом, после четырех матчей в Суперсерии пока ничья.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Политика Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном» 11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.

Музыка Составлен список песен, которые не надоедает слушать На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.

Политика Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.

Происшествия СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.

Энергетика Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти Эксперты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco проанализировали себестоимость нефти в разных странах с учетом налогов.

Политика В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.

Наука Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

Политика В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.

Происшествия Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве В столице произошло столкновение беспилотного автомобиля компании "Яндекс" с другой машиной, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

Шоу-бизнес «Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».

Происшествия Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".