Футбол

MetaratingsMetaratingsЧерчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет вернуть голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России. По информации источника, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы-2020.
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с чего всё началось

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную. Окружение думает, что он согласится

По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:20

Подробнее о событии

Черчесов связался с Акинфеевым по поводу возвращения в сборную

Спорт БИЗНЕС Online00:52

Акинфеев и сборная России: реально ли возвращение

Спорт-Экспресс12:20

Слухи о возвращении Акинфеева — самый опасный сюжет для сборной. Колонка Романа Трушечкина

Матч ТВ07:30

Черчесов позвонил Акинфееву, чтобы уговорить вернуться в сборную России на Евро-2020

Sport24.ru01:00

Источник: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на ЧЕ-2020

Sportbox.RU00:53

Ветеран «Спартака» высказался о возвращении Акинфеева в сборную

Газета.Ru13:00

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться. Неужели у тренера сборной нет альтернатив?

Metaratings09:57
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:31, Ашберн
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"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
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Вторая вице-спикер сената Боливии взяла на себя обязанности президента

Вторая вице-спикер сената Жанин Аньес назвала себя исполняющей обязанности президента Боливии, после того как экс-глава государства Эво Моралес подал в отставку.
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Как установили ученые в ходе проведенного исследования, дети хуже понимают эмоции собак, чем взрослые.
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В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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По словам украинского вице-премьера, «война» может закончиться только после того, как Россия заплатит деньги за «свою агрессию», а также «вернет» Крым, который, как считает он, все равно станет украинским, когда «Россия ослабнет, и он выскользнет из ее рук».
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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Медведев на поезде прибыл в Барнаул

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Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
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ИА «Чита.Ру» запустило опрос про дедовщину в армии

Забайкальцам предлагается ответить на шесть вопросов о службе в армии.
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Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

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На Украине возбудили два уголовных дела против телеведущего Соловьева

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Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Архангельские ученые открыли девять новых видов пиявок

Архангельские биологи в ходе экспедиций на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию обнаружили девять неизвестных видов пресноводных пиявок.
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Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour

Российская фигуристка Алина Загитова победила в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.
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