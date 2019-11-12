Футбол

MetaratingsMetaratingsЧерчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет вернуть голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России. По информации источника, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы-2020.
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с чего всё началось

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную. Окружение думает, что он согласится

По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.
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Черчесов связался с Акинфеевым по поводу возвращения в сборную

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Слухи о возвращении Акинфеева — самый опасный сюжет для сборной. Колонка Романа Трушечкина

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Источник: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на ЧЕ-2020

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