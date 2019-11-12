По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.

с чего всё началось

По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы. Утверждается, что Черчесов звонил голкиперу и уговаривал его вновь присоединиться к команде, но Акинфеев ответил отказом.

Происшествия Курсант военного училища Тюмени умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Культура Уилл Смит показал снятую дома версию «Матрицы» Голливудский актер Уилл Смит опубликовал домашнее видео в стиле боевика «Матрица», которое он вместе с сыном Треем снимал в течение нескольких лет.

Здоровье В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Культура Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Происшествия Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика На Украине возбудили дело против Соловьева Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.

Футбол «Ювентус» не накажет Роналду за его поведение в матче с «Миланом» Руководство «Ювентуса» не будет применять санкции к нападающему Криштиану Роналду за его поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:0). Португалец был недоволен своей заменой на 55-й минуте встречи и покинул поле, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри и сразу отправившись в раздевалку.

Наука Ученые раскрыли структуру вирусного родопсина Один из авторов работы Дмитрий Братанов рассказывает, что вирусные родопсины были впервые обнаружены в так называемых гигантских вирусах несколько лет назад, однако до сих пор никому не удавалось изучить механизм функционирования этих белков, описать их структуру и выяснить функциональное предназначение.

Общество ВЦИОМ назвал главные страхи россиян В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Экономика ФАС проверит обоснованность роста цен на гречку Федеральная антимонопольная служба проверит производителей и переработчиков гречки после сообщений о росте цен на продукт, сообщили в пресс-службе ведомства.