Футбол

Нева СпортНева СпортЧерчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020

По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы. Утверждается, что Черчесов звонил голкиперу и уговаривал его вновь присоединиться к команде, но Акинфеев ответил отказом.
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с чего всё началось

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную. Окружение думает, что он согласится

По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:20

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Черчесов связался с Акинфеевым по поводу возвращения в сборную

Спорт БИЗНЕС Online00:52

Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на Евро-2020. Игорь пока отказывается, но может согласиться («Бизнес Online»)

Sports.ru01:20

Черчесов позвонил Акинфееву, чтобы уговорить вернуться в сборную России на Евро-2020

Sport24.ru01:00

Источник: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на ЧЕ-2020

Матч ТВ00:53

Источник: Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России

Спорт-Экспресс02:50

СМИ узнали о желании Черчесова вернуть в сборную Акинфеева

РБК02:33

Источник: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на ЧЕ-2020

Sportbox.RU00:53
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