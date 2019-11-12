Футбол

Нева СпортНева СпортЧерчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020

По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы. Утверждается, что Черчесов звонил голкиперу и уговаривал его вновь присоединиться к команде, но Акинфеев ответил отказом.
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с чего всё началось

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную. Окружение думает, что он согласится

По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.
Спорт БИЗНЕС Online11 ноября в 23:20

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Черчесов связался с Акинфеевым по поводу возвращения в сборную

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 00:52

Акинфеев и сборная России: реально ли возвращение

Спорт-Экспрессвчера в 12:20

Слухи о возвращении Акинфеева — самый опасный сюжет для сборной. Колонка Романа Трушечкина

Матч ТВвчера в 07:30

Черчесов позвонил Акинфееву, чтобы уговорить вернуться в сборную России на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 01:00

Источник: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на ЧЕ-2020

Sportbox.RUвчера в 00:53

Ветеран «Спартака» высказался о возвращении Акинфеева в сборную

Газета.Ruвчера в 13:00

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться. Неужели у тренера сборной нет альтернатив?

Metaratingsвчера в 09:57
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Венецианский паводок достиг рекордной высоты

РИА Новости вчера в 21:01
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МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
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Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Происшествия

Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки

Московский Комсомолец 11 ноября в 18:21
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Хоккей

«Флорида» обыграла «Бостон», уступая 0:4 перед третьим периодом

Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отыграл 21:14, нанес 4 броска в створ и закончил игру с показателем полезности «+1». Голкипер Сергей Бобровский провел на льду два первых периода и пропустил 4 шайбы с 23 бросков, после чего был заменен на Сэма Монтембо.
Sport24.ru вчера в 21:49
Экономика

Россияне начали переходить на крупы из-за подорожания овощей

Согласно результатам работы, проведенной сотрудниками одного из крупнейших институтов исследования рынка GfK, жители российского государства начали переходить на крупы, предпочитая их овощам.
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Кино

Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru вчера в 06:35
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
РБК вчера в 04:08
Происшествия

В Подмосковье сожгли 13 комплексов фиксации нарушений ПДД

Коммерсантъ вчера в 07:26
Игры

Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation

Дни24 11 ноября в 10:21
Фигурное катание

ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

Metaratings вчера в 05:05
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Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 11:43
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Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

Газета.Ru вчера в 23:26
Общество

Сестры Кардашьян на церемонии People’s Choice Awards 2019

В Санта-Монике на днях прошла ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards, сообщает storinka.com.ua.
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Терапевт из США назвал лекарства, которые опасны для пожилых людей

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из США предупреждают, что многим пожилым людям категорически противопоказано применение ряд лекарств, а точнее шести.
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Авто

АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Pnzdrive 11 ноября в 14:14
Политика

Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова

Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
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Авто

Новая технология от Hyundai позволит сэкономить на шумоизоляции

Тарантас Ньюс 11 ноября в 10:50
Шоу-бизнес

Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке

Культуромания вчера в 00:13
Политика

Трамп запретил публикацию заявлений об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.
Life.ru 11 ноября в 22:25
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Политика

Хиллари Клинтон не исключила участия в выборах в 2020 году

ТАСС вчера в 20:22
Общество

Названы причины просрочек россиян по кредитам

Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 23:19
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Завершился прием заявок на участие в конкурсе TechinMedia

Закончился прием заявок на Всероссийскийконкурс журналистики TechinMedia’19, который проводится РВК уже девятый год подряд.
Бизнес журнал 11 ноября в 05:01
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК 11 ноября в 15:40
Технологии

К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update

К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
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