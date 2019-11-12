Футбол
Нева СпортЧерчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020
По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы. Утверждается, что Черчесов звонил голкиперу и уговаривал его вновь присоединиться к команде, но Акинфеев ответил отказом.
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с чего всё началось
По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.Спорт БИЗНЕС Online11 ноября в 23:20
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Черчесов позвонил Акинфееву, чтобы уговорить вернуться в сборную России на Евро-2020
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Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться. Неужели у тренера сборной нет альтернатив?
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